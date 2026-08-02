Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум 20 нацистов уничтожены на Украине: всему виной взрыв на складах

РИА Новости: при взрыве на складах ССО погибли 20 элитных боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 31 июля, в Хмельницкой области Украины прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на территории складов боеприпасов ССО. В результате погибли минимум 20 боевиков из элитного подразделения ВСУ. Об уничтожении нацистов сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.

Утверждается, что погибших боевиков на деле может быть больше. Источник уведомил, что доставку боеприпасов отслеживали несколько дней. Взрыв произошел на следующий день после размещения в одном из промышленных помещений.

«На складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — резюмировали в силовых структурах.

Службой внутренней безопасности 1 августа был задержан глава местной СБУ Алексей Прокопенко. По данным источника, его подозревают в причастности к диверсии. Служба внутренней безопасности исследует дело с гибелью 20 боевиков, добавил собеседник агентства.

Российские войска между тем наносят удары по боевикам ВСУ в Запорожской области. В ходе разведывательно-боевых операций успешно поражены несколько точек запуска БПЛА. Один из пунктов находился в разрушенном частном доме недалеко от Запорожья. Он был уничтожен FPV-дроном ВС РФ. Все выбежавшие из здания боевики ВСУ ликвидированы силами бойцов России. Живая сила противника в этом районе была полностью нейтрализована. В ходе проводимой работы операторы БПЛА заметили и уничтожили места сосредоточения ВСУ в заброшенных постройках вблизи Запорожья. В результате пункты управления и запуска БПЛА, а также места временного пребывания боевиков были устранены.

В Минобороны также сообщили о нанесении на этой неделе одного массированного и 15 групповых ударов крылатыми ракетами наземного, воздушного и морского базирования. Целями стали военные и околовоенные объекты на Украине. За неделю Вооруженные Силы России ликвидировали десятки целей на предприятиях ВПК и в портах. Кроме того, уничтожены логистические центры, хранилища топлива, аэродромы, склады вооружения и боеприпасов на Украине. Поражены и пункты скопления боевиков ВСУ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше