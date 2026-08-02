Российские войска между тем наносят удары по боевикам ВСУ в Запорожской области. В ходе разведывательно-боевых операций успешно поражены несколько точек запуска БПЛА. Один из пунктов находился в разрушенном частном доме недалеко от Запорожья. Он был уничтожен FPV-дроном ВС РФ. Все выбежавшие из здания боевики ВСУ ликвидированы силами бойцов России. Живая сила противника в этом районе была полностью нейтрализована. В ходе проводимой работы операторы БПЛА заметили и уничтожили места сосредоточения ВСУ в заброшенных постройках вблизи Запорожья. В результате пункты управления и запуска БПЛА, а также места временного пребывания боевиков были устранены.