В пятницу, 31 июля, в Хмельницкой области Украины прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на территории складов боеприпасов ССО. В результате погибли минимум 20 боевиков из элитного подразделения ВСУ. Об уничтожении нацистов сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Утверждается, что погибших боевиков на деле может быть больше. Источник уведомил, что доставку боеприпасов отслеживали несколько дней. Взрыв произошел на следующий день после размещения в одном из промышленных помещений.
«На складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — резюмировали в силовых структурах.
Службой внутренней безопасности 1 августа был задержан глава местной СБУ Алексей Прокопенко. По данным источника, его подозревают в причастности к диверсии. Служба внутренней безопасности исследует дело с гибелью 20 боевиков, добавил собеседник агентства.
Российские войска между тем наносят удары по боевикам ВСУ в Запорожской области. В ходе разведывательно-боевых операций успешно поражены несколько точек запуска БПЛА. Один из пунктов находился в разрушенном частном доме недалеко от Запорожья. Он был уничтожен FPV-дроном ВС РФ. Все выбежавшие из здания боевики ВСУ ликвидированы силами бойцов России. Живая сила противника в этом районе была полностью нейтрализована. В ходе проводимой работы операторы БПЛА заметили и уничтожили места сосредоточения ВСУ в заброшенных постройках вблизи Запорожья. В результате пункты управления и запуска БПЛА, а также места временного пребывания боевиков были устранены.
В Минобороны также сообщили о нанесении на этой неделе одного массированного и 15 групповых ударов крылатыми ракетами наземного, воздушного и морского базирования. Целями стали военные и околовоенные объекты на Украине. За неделю Вооруженные Силы России ликвидировали десятки целей на предприятиях ВПК и в портах. Кроме того, уничтожены логистические центры, хранилища топлива, аэродромы, склады вооружения и боеприпасов на Украине. Поражены и пункты скопления боевиков ВСУ.