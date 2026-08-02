Два человека погибли при атаке ВСУ на Саратовскую область

Около 03:00 в Саратовской области объявили воздушную опасность. Она действует уже более трех часов. Беспилотники атаковали объекты в Саратове и Энгельсе. В результате погибли два человека. Об этом оповестил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в «Макс».