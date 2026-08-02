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Два человека погибли при атаке ВСУ на Саратовскую область

Саратовская область подверглась ударам БПЛА ночью 2 августа, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

Около 03:00 в Саратовской области объявили воздушную опасность. Она действует уже более трех часов. Беспилотники атаковали объекты в Саратове и Энгельсе. В результате погибли два человека. Об этом оповестил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в «Макс».

По его данным, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На местах ЧП работают оперативные службы. Сведения об объектах не разглашаются.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», — написал Роман Бусаргин.

Беспилотную атаку также отразили вблизи столицы. На подлете к Москве средствами ПВО сбито шесть дронов ВСУ. О повреждениях и пострадавших информация не поступала. В настоящий момент в подмосковных аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на полеты.

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