Сеть полевых госпиталей ВСУ развёрнута в Харьковской области, они специализируются на оказании медпомощи иностранным наёмникам.
«В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ. Данное подразделение сформировано на базе иностранного легиона ГУР и занимается эвакуацией и оказанием медпомощи, в первую очередь, иностранным наемникам», — сказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ.
Собеседник агентства добавил, что в госпиталях работают западные трансплантологи, которые, предположительно, занимаются поиском потенциальных доноров.
Тем временем на Западе сообщили о резком росте числа граждан Колумбии, становящихся наёмниками на стороне Вооруженных сил Украины.
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Ранее аналитик Макгрегор сообщал, что в рядах ВСУ служат десятки тысяч иностранных наёмников.