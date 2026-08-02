В Харьковской области открыли полевые госпитали для иностранных наёмников: вот для чего там трансплантологи

«В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ. Данное подразделение сформировано на базе иностранного легиона ГУР и занимается эвакуацией и оказанием медпомощи, в первую очередь, иностранным наемникам», — сказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ.