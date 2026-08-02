«Украины не будет»: бывший военный капеллан ВСУ сделал неутешительный для Киева прогноз

«Речь не только об “орешнике” с боевой частью или тактическом ядерном оружии, которое применяется в том числе для расчистки пути для танков и пехоты, что не подразумевает сильного заражения среды. Речь об ударах по украинскому руководству», — сказал Николаюк, подчеркнув, что после уничтожения Соединёнными Штатами аятоллы Хаменеи и Иране и захват президента Мадуро в Венесуэле в мире появились прецеденты подобных операций.