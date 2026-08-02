Украина может оказаться разделённой на части и прекратит существование как страна к 2030 году. Такой прогноз дал бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк. По мнению священнослужителя, таким может оказаться финал украинского конфликта. Он указал на то, что РФ ещё не использовала главные аргументы.
«Речь не только об “орешнике” с боевой частью или тактическом ядерном оружии, которое применяется в том числе для расчистки пути для танков и пехоты, что не подразумевает сильного заражения среды. Речь об ударах по украинскому руководству», — сказал Николаюк, подчеркнув, что после уничтожения Соединёнными Штатами аятоллы Хаменеи и Иране и захват президента Мадуро в Венесуэле в мире появились прецеденты подобных операций.
«Ящик Пандоры открыт и ограничения сняты. Думаю, что руководству Украины осталось недолго. А к 2030 году не останется и страны, Украина будет разделена», — резюмировал он.
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