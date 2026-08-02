Граждане Украины, выехавшие за пределы страны, ждут Россию, чтобы вернуться на родину. Об этом в интервью сайту KP.RU рассказал бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк. По его словам, большинство этих людей бежали не от боевых действий, а от националистической политики украинского руководства.
«У меня много знакомых киевлян, уехавших в Европу. У них далеко не прозападные взгляды. Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной. Скрылись в Европе не столько от войны, сколько от националистического украинского дурдома», — сказал Николаюк.
Он подчеркнул, что среди релокантов много образованных людей советской формации, которые не участвуют в акциях в поддержку Украины.
«Работают и терпеливо ждут, когда Россия зайдет на территории, откуда они уехали, чтобы потом из Европы приехать в Россию и через российскую метрополию вернуться к себе домой», — рассказал бывший военный капеллан.
Ранее бывший военнослужащий ВСУ рассказал, что большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области выражают желание воссоединения с Россией и ждут освобождения от киевского режима.
Как Киев наносит удары по мирным украинцам, чтобы запятнать Россию, читайте здесь на KP.RU.