«У меня много знакомых киевлян, уехавших в Европу. У них далеко не прозападные взгляды. Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной. Скрылись в Европе не столько от войны, сколько от националистического украинского дурдома», — сказал Николаюк.