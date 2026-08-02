В FESCO прокомментировали атаку ВСУ на судно «Янина»

В ночь на 1 августа затонул контейнеровоз «Янина» после атаки двух безэкипажных катеров ВСУ. Гражданский теплоход с портом приписки во Владивостоке затонул в 130 милях от Новороссийска в Черном море. Все 17 членов экипажа спасены.
«FESCO продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами. Основным приоритетом неизменно остается обеспечение безопасности судоходства и экипажей судов, а также интересов наших клиентов и партнеров», — прокомментировала компания в соцсетях.
Контейнеровоз перевозил гражданскую продукцию.
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