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В FESCO прокомментировали атаку ВСУ на судно «Янина»

Все 17 членов экипажа спасены.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 1 августа затонул контейнеровоз «Янина» после атаки двух безэкипажных катеров ВСУ. Гражданский теплоход с портом приписки во Владивостоке затонул в 130 милях от Новороссийска в Черном море. Все 17 членов экипажа спасены.

«FESCO продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами. Основным приоритетом неизменно остается обеспечение безопасности судоходства и экипажей судов, а также интересов наших клиентов и партнеров», — прокомментировала компания в соцсетях.

Контейнеровоз перевозил гражданскую продукцию.

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