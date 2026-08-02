Силы ПВО за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 635 украинских беспилотников над территорией России. Данные приводит Министерство обороны РФ.
Согласно сообщению оборонного ведомства, «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей».