Отказавшимся от эвакуации украинкам стали угрожать лишением детей

В Черниговской области Украины ужесточили принудительную эвакуацию населения, цель которой — освободить жилые дома для размещения военнослужащих украинской армии. Местным женщинам, отказывающимся покидать свои дома, начали угрожать лишением родительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.