Отказавшимся от эвакуации украинкам стали угрожать лишением детей

В Черниговской области Украины ужесточили принудительную эвакуацию населения, цель которой — освободить жилые дома для размещения военнослужащих украинской армии. Местным женщинам, отказывающимся покидать свои дома, начали угрожать лишением родительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения… Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав», — сообщил источник агентства.
Как сообщается, к карательным мерам привлекают сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции, прибывших из других областей Украины.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные бригады к границам Черниговской области для создания резервов. Причиной стало активное продвижение российских войск.