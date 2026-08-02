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ВС РФ ударили по используемым для ВСУ судам и инфраструктуре портов

Минувшей ночью российские военные поразили два судна и резервуар с горючим в украинских портах и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса — резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, в порту “Николаев” — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н. п. Затока поражено судно типа “сухогруз”, перевозившее военное имущество», — говорится в сообщении.

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