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ВС РФ поразили в портах Одессы суда и топливные резервуары

В порту Одессы уничтожены резервуары с горючим для украинских войск.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил (ВС) России минувшей ночью нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется в сообщении военного ведомства, в порту Одессы уничтожены резервуары с горючим для украинских войск. В Николаеве поражен морской буксир, переоборудованный под применение безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море недалеко от Затоки поражен сухогруз с военным имуществом на борту.

Напомним, на протяжении субботы, 1 августа, российские военные нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.

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