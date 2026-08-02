ВС РФ поразили в портах Одессы суда и топливные резервуары

Как уточняется в сообщении военного ведомства, в порту Одессы уничтожены резервуары с горючим для украинских войск. В Николаеве поражен морской буксир, переоборудованный под применение безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море недалеко от Затоки поражен сухогруз с военным имуществом на борту.