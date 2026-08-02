Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости, изучив данные ресурса.
Персональные данные предпринимательницы внесли в базу сайта вечером в субботу, 1 августа. «Миротворец» обвиняет основательницу маркетплейса Wildberries в публичной поддержке России.
Татьяна Ким (Бакальчук) — основательница Wildberries, начавшая бизнес в декрете, стала одной из самых влиятельных предпринимательниц в России.
Накануне Татьяна Ким отметила отсутствие логики и здравого смысла в атаках украинской армии по складам Wildberries. Предпринимательница обратила особое внимание на то, что киевский режим сам сделал публичные заявления о том, что удары на объекты компании направлены против обычных граждан. По ее словам, единственная цель ВСУ заключается в том, чтобы дестабилизировать и вызвать панику у большого количества россиян.