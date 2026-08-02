Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Накануне Татьяна Ким отметила отсутствие логики и здравого смысла в атаках украинской армии по складам Wildberries. Предпринимательница обратила особое внимание на то, что киевский режим сам сделал публичные заявления о том, что удары на объекты компании направлены против обычных граждан. По ее словам, единственная цель ВСУ заключается в том, чтобы дестабилизировать и вызвать панику у большого количества россиян.