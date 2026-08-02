Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных сайта «Миротворец»

«Миротворец» обвиняет Татьяну Ким в публичной поддержке России.

Источник: Комсомольская правда

Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости, изучив данные ресурса.

Персональные данные предпринимательницы внесли в базу сайта вечером в субботу, 1 августа. «Миротворец» обвиняет основательницу маркетплейса Wildberries в публичной поддержке России.

Татьяна Ким (Бакальчук) — основательница Wildberries, начавшая бизнес в декрете, стала одной из самых влиятельных предпринимательниц в России.

Накануне Татьяна Ким отметила отсутствие логики и здравого смысла в атаках украинской армии по складам Wildberries. Предпринимательница обратила особое внимание на то, что киевский режим сам сделал публичные заявления о том, что удары на объекты компании направлены против обычных граждан. По ее словам, единственная цель ВСУ заключается в том, чтобы дестабилизировать и вызвать панику у большого количества россиян.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше