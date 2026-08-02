Командир Неговора: на позициях ВСУ в ДНР нашли иностранные лекарства от ВИЧ

По его словам, тайник с препаратами находился в одном из блиндажей на опорном пункте. Командир рассказал, что обратил внимание на иностранные надписи на упаковках. После перевода названий и проверки информации выяснилось, что найденные средства применяются для лечения ВИЧ-инфекции.