Российские военные в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили на украинских позициях зарубежные медикаменты от ВИЧ. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода группировки войск «Центр» Никита Неговора.
По его словам, тайник с препаратами находился в одном из блиндажей на опорном пункте. Командир рассказал, что обратил внимание на иностранные надписи на упаковках. После перевода названий и проверки информации выяснилось, что найденные средства применяются для лечения ВИЧ-инфекции.
Офицер отметил, что подобная находка позволяет сделать предположение о возможном нахождении среди личного состава украинских подразделений людей, нуждающихся в специфической терапии и проходящих соответствующее лечение.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявила о тысячах жалоб на формальный подход медкомиссий. Она отметила, что украинские военно-врачебные комиссии (ВВК) массово признают годными к службе в украинской армии граждан с тяжелыми и хроническими диагнозами, в том числе ВИЧ.