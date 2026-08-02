Силы ПВО за ночь сбили 635 беспилотников над регионами России и двумя морями

Ранее сообщалось, что в течение дня 1 августа силы ПВО уничтожили более 150 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края и еще девяти регионов России. До этого, в ночь на 1 августа, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Тогда беспилотники ликвидировали над территориями 17 регионов страны, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей.