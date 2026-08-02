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Над Башкирией сбили 25 беспилотников — Радий Хабиров

Над Башкирией сбили 25 беспилотников — Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

Средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников, сообщил в канале Макс Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп “БАРСа” сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет», — рассказал Радий Хабиров.

Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы.

«Начался пожар, приступили к его тушению», — добавил руководитель региона.

Как сообщил ранее Башинформ, 1 августа в Уфе отражена атака БПЛА на промзону Уфы. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Погибших и пострадавших нет.

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