Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет

Ранее глава региона сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Информация по пострадавшим уточнялась, на месте работали оперативные службы.
«Атака по складу Wildberries — это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет. На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».
Федорищев призвал жителей Красноярского района из-за появления в воздухе продуктов горения следить за самочувствием и при появлении признаков отравления обращаться к врачам.