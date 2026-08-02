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Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет

САРАТОВ, 2 авг — РИА Новости. Погибших в результате атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, идет ликвидация пожара, развернут оперштаб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА Новости

Ранее глава региона сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Информация по пострадавшим уточнялась, на месте работали оперативные службы.

«Атака по складу Wildberries — это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет. На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».

Федорищев призвал жителей Красноярского района из-за появления в воздухе продуктов горения следить за самочувствием и при появлении признаков отравления обращаться к врачам.

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