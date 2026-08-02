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В Башкирии отменен режим беспилотной опасности

На территории Башкирии отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель ГК РБ по ЧС Кирилл Первов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Напомним, в 7:40 объявили беспилотную опасность, из-за чего уфимский аэропорт ввел ограничил полеты. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Также в Башкирии фиксировались сбои в работе интернета. Секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник рассказал, что это является вынужденной мерой безопасности.

Вчера, 1 августа, в Уфе была отражена атака дронов. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника возникло задымление на территории промзоны. Погибших и пострадавших нет.

Сегодня, 2 августа, в Башкирии была отражена атака 25 БПЛА. Известно, что один из беспилотников был сбит над промзоной Уфы. Начался пожар.

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