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На Украине возник пожар на терминале «Новой почты»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожар возник после взрыва на терминале «Новой почты» в Харьковской области Украины. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Источник: AP 2024

Сообщается, что горят грузовики, контейнеры и оборудование.

Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало, что логистические центры «Новой почты» работают в интересах ВСУ, в частности для хранения БПЛА.

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