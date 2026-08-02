На Украине возник пожар на терминале «Новой почты»

Сообщается, что горят грузовики, контейнеры и оборудование.
Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало, что логистические центры «Новой почты» работают в интересах ВСУ, в частности для хранения БПЛА.
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