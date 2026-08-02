ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1,4 тыс. военных

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 240 военнослужащих, «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 210, «Центр» — до 360, «Восток» — более 355, «Днепр» — до 30 военных.
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