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ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1,4 тыс. военных

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 415 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 240 военнослужащих, «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 210, «Центр» — до 360, «Восток» — более 355, «Днепр» — до 30 военных.

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