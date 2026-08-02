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Погиб боец СВО из Байкальска Павел Ветров

Он продержался около месяца на передовой.

Источник: Reuters

Уроженец Байкальска Павел Ветров погиб в зоне СВО. Об этом сообщил глава города Василий Темгеневский.

40-летний Павел Ветров, житель Байкальска, погиб в декабре 2025 года при выполнении боевой задачи в районе Красноармейска в ДНР.

Павел родился 4 февраля 1985 года, учился в школе № 11 и детской школе искусств, затем окончил политехнический техникум в Селенгинске. Работал в сушильном цехе БЦБК, после его закрытия трудился на иркутском авиазаводе, на железной дороге, в компании по розливу воды в Байкальске. 18 ноября 2025 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. У него остались двое несовершеннолетних детей.

«Память о воине-земляке Павле Ветрове, отдавшем жизнь за Россию, будет всегда жить в наших сердцах», — отметил мэр.

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