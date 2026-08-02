Погиб боец СВО из Байкальска Павел Ветров

Павел родился 4 февраля 1985 года, учился в школе № 11 и детской школе искусств, затем окончил политехнический техникум в Селенгинске. Работал в сушильном цехе БЦБК, после его закрытия трудился на иркутском авиазаводе, на железной дороге, в компании по розливу воды в Байкальске. 18 ноября 2025 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. У него остались двое несовершеннолетних детей.