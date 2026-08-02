В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности

«Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области», — написал Паслер в своем канале на платформе «Макс».
Режим беспилотной опасности длился в регионе 6 часов 7 минут.
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