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В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Источник: РИА Новости

«Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области», — написал Паслер в своем канале на платформе «Макс».

Режим беспилотной опасности длился в регионе 6 часов 7 минут.

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