Дрон ВСУ убил ребёнка и ранил ещё двух на детской площадке под Белгородом

В селе Принцевка в Белгородской области 13-летняя девочка погибла, и ещё две получили ранения в результате удара украинского БПЛА, который произошёл рядом с детской площадкой. Об этом сообщил в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.
«С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребёнок, ещё двое получили ранения. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой», — написал Шуваев.
Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти жизнь подростка. Семилетняя девочка получила многочисленные ранения головы, спины и ног, а девятилетняя — осколочные ранения.
Ранее KP.RU сообщил, что с начала специальной военной операции в Белгородской области из-за действий украинской стороны погибло 26 детей, ещё 268 несовершеннолетних получили ранения.