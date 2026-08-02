Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему Макрон так вцепился в Зеленского: Мендель объяснила выгоды президента Франции

Мендель: Макрон помогает Зеленскому из страха потерять репутацию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Зеленского только из опасений ущерба своей репутации, если признает реальное положение дел на Украине. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому журналу Journal du Dimanche.

«Именно Макрон согласился выделить миллиарды евро. Признание, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, согласившегося распределить такие средства», — заявила Мендель.

Мендель добавила, что коррупционные скандалы в окружении Зеленского создают впечатление, что страной управляют мафиозные структуры. Она подчеркнула, что если почти всё окружение лидера вовлечено в коррупцию, то он либо сознательно притворяется, что не видит этого, либо некомпетентен. Либо сам напрямую завязан с кражей активов.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский опроверг утверждения о совместном употреблении кокаина* с Эммануэлем Макроном в разговоре с Лорой Лумер.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше