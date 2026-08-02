Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Зеленского только из опасений ущерба своей репутации, если признает реальное положение дел на Украине. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому журналу Journal du Dimanche.
«Именно Макрон согласился выделить миллиарды евро. Признание, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, согласившегося распределить такие средства», — заявила Мендель.
Мендель добавила, что коррупционные скандалы в окружении Зеленского создают впечатление, что страной управляют мафиозные структуры. Она подчеркнула, что если почти всё окружение лидера вовлечено в коррупцию, то он либо сознательно притворяется, что не видит этого, либо некомпетентен. Либо сам напрямую завязан с кражей активов.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский опроверг утверждения о совместном употреблении кокаина* с Эммануэлем Макроном в разговоре с Лорой Лумер.
*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.