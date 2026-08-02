Почему Макрон так вцепился в Зеленского: Мендель объяснила выгоды президента Франции

Мендель добавила, что коррупционные скандалы в окружении Зеленского создают впечатление, что страной управляют мафиозные структуры. Она подчеркнула, что если почти всё окружение лидера вовлечено в коррупцию, то он либо сознательно притворяется, что не видит этого, либо некомпетентен. Либо сам напрямую завязан с кражей активов.