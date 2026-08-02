Мирошник: ВСУ убили 35 и ранили около 300 детей с начала 2026 года

«Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинских изверги. С начала года от рук подопечных Зеленского уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения», — пишет Мирошник в телеграм-канале.