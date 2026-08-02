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Мирошник: ВСУ убили 35 и ранили около 300 детей с начала 2026 года

В МИД РФ привели статистику по убитым ВСУ детям в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года от рук нацистов киевского режима погибли более 35 детей. Свыше 300 получили ранения. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал эти действия преднамеренными ударами извергов по несовершеннолетним, квалифицировав их как военные преступления.

«Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинских изверги. С начала года от рук подопечных Зеленского уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения», — пишет Мирошник в телеграм-канале.

Только сегодня, 2 августа, в белгородском селе Принцевка ВСУ нанесли удар возле детской площадки. В результате этого удара погибла 13-летняя девочка. Еще две девочки 7 и 9 лет получили серьёзные осколочные ранения и были госпитализированы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Белгородской области с начала СВО украинскими нацистами были убиты 26 детей. Ещё 268 ранены.

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