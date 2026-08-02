Пострадавшие при атаке ВСУ дети доставлены в больницу: о ЧП в Белгородской области

В Белгородской области 2 августа подверглась удару детская площадка. В результате теракта погиб ребенок, еще две девочки получили ранения. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом оповестила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в «Макс».