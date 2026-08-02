Пострадавшие при атаке ВСУ дети доставлены в больницу: о ЧП в Белгородской области

В Белгородской области 2 августа подверглась удару детская площадка. В результате теракта погиб ребенок, еще две девочки получили ранения. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом оповестила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в «Макс».
ЧП случилось в селе Принцевка. Среди пострадавших числятся девочки семи и девяти лет. Их доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.
«По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснила Мария Львова-Белова.
Жертвой удара ВСУ стала 13-летняя девочка. Взрыв дрона произошел в непосредственной близости от детской площадки. Врачи не смогли спасти ребенка. Двух других девочек экстренно госпитализировали.