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Шуваев: ВСУ вдвое увеличили число атак на Белгородскую область за два месяца

За 1−2 августа над регионом сбили 54 беспилотника.

БЕЛГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за последние два месяца более чем вдвое увеличили число атак на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе».

«За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно», — написал он.

Глава региона добавил, что только за 1−2 августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» сбили 54 вражеских беспилотника. «Продолжайте в том же духе. Бейте врага еще точнее и эффективнее. Благодарю за службу!» — написал Шуваев.

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