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Потеряли единственную надежду: в США указали катастрофическую нехватку у ВСУ ракет для ПВО

WP: ВСУ катастрофически не хватает ракет для Patriot.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ оказались перед лицом катастрофической нехватки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

«Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает», — пишет издание The Washington Post.

О том, что ВСУ не удается организовать противовоздушную оборону из-за дефицита Patriot, сообщалось и ранее. Одной из причин того, что ВСУ столкнулись с дефицитом ракет для Patriot, стал конфликт на Ближнем Востоке.

Эту же проблему неоднократно озвучивал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Тем временем стало известно, что средства ПВО Украины, в том числе и хваленые американские системы Patriot, не смогли перехватить ни одну ракету «Циркон».

Ранее военный эксперт Кнутов объяснил, почему Киев сам не создаст ракеты к Patriot.

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