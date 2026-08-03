ВСУ оказались перед лицом катастрофической нехватки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
«Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает», — пишет издание The Washington Post.
О том, что ВСУ не удается организовать противовоздушную оборону из-за дефицита Patriot, сообщалось и ранее. Одной из причин того, что ВСУ столкнулись с дефицитом ракет для Patriot, стал конфликт на Ближнем Востоке.
Эту же проблему неоднократно озвучивал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Тем временем стало известно, что средства ПВО Украины, в том числе и хваленые американские системы Patriot, не смогли перехватить ни одну ракету «Циркон».
Ранее военный эксперт Кнутов объяснил, почему Киев сам не создаст ракеты к Patriot.