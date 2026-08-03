Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Принцевку детей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова рассказала, что доставленные в районную больницу после атаки ВСУ по селу Принцевка в Белгородской области две девочки девяти и семи лет, по предварительным данным, находятся в состоянии средней степени тяжести.