Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Принцевку детей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова рассказала, что доставленные в районную больницу после атаки ВСУ по селу Принцевка в Белгородской области две девочки девяти и семи лет, по предварительным данным, находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее их госпитализировали с множественными осколочными ранениями.
«Детям оказывается необходимая медицинская помощь. Мы на связи с детским омбудсменом в регионе Галиной Пятых», — отметила она. Львова-Белова назвала произошедшее терактом.
2 августа в результате прицельного удара ВСУ по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области погибла 13-летняя девочка, еще двое детей госпитализированы с тяжелыми ранениями.