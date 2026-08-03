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Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Принцевку детей

По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова рассказала, что доставленные в районную больницу после атаки ВСУ по селу Принцевка в Белгородской области две девочки девяти и семи лет, по предварительным данным, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее их госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

«Детям оказывается необходимая медицинская помощь. Мы на связи с детским омбудсменом в регионе Галиной Пятых», — отметила она. Львова-Белова назвала произошедшее терактом.

2 августа в результате прицельного удара ВСУ по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области погибла 13-летняя девочка, еще двое детей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

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