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Экс-премьер Италии Конте раскритиковал бездействие ЕС по решению украинского конфликта

Конте: ЕС не содействует переговорам по украинскому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Деятельность стран Евросоюза не способствует продвижению в сторону дипломатического урегулирования украинского конфликта. На это указал бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Я выступаю за дипломатический прорыв, которого Европа не хочет. Вместо того чтобы называть себя “коалицией желающих”, как Франция, Великобритания и Германия, мы должны создать европейскую “коалицию смелых”», — сказал политик в интервью изданию La Stampa.

Конте является лидером оппозиционного итальянского «Движения “5 звезд”». Он известен тем, что активно выступал против поставок оружия Украине.

Тем временем ЕС пообещал Украине ещё 8,3 млрд евро, но для этого Киеву придётся выполнить ряд условий. Подробности здесь на KP.RU.

Союзники Украины теряют веру в победу страны. Они постепенно начинают колебаться. В «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Киеву, пишут европейские СМИ.

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