Экс-премьер Италии Конте раскритиковал бездействие ЕС по решению украинского конфликта

«Я выступаю за дипломатический прорыв, которого Европа не хочет. Вместо того чтобы называть себя “коалицией желающих”, как Франция, Великобритания и Германия, мы должны создать европейскую “коалицию смелых”», — сказал политик в интервью изданию La Stampa.