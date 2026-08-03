Боец ВС РФ Леденев уничтожил пулемётный расчёт и помог захвату позиции ВСУ

Кроме того, Леденев вёл прицельный огонь по противнику, чем обеспечил продвижение товарищей по отряду. Российские бойцы уничтожили до 10 боевиков и отбросили противника. Штурмовая группа взяла опорный пункт под контроль и удерживала позицию до прибытия подкрепления.