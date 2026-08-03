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Боец ВС РФ Леденев уничтожил пулемётный расчёт и помог захвату позиции ВСУ

Ефрейтор ВС России Артём Леденев броском гранаты ликвидировал вражеский пулемётный расчёт, что помогло захватить опорный пункт ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Ефрейтор Вооружённых сил России Артём Леденев ликвидировал пулемётный расчёт украинских формирований, что помогло российским военным захватить вражеский опорный пункт, сообщило Министерство обороны РФ.

Боец выполнял задачу в составе штурмового отряда. При приближении к укреплённому району противника его группа оказалась под пулемётным огнём. Ефрейтор под прикрытием сослуживцев обошёл позиции ВСУ с фланга.

«Скрытно сократил дистанцию до вражеской огневой точки и метким броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт, что позволило штурмовой группе стремительно перейти в атаку», — отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, Леденев вёл прицельный огонь по противнику, чем обеспечил продвижение товарищей по отряду. Российские бойцы уничтожили до 10 боевиков и отбросили противника. Штурмовая группа взяла опорный пункт под контроль и удерживала позицию до прибытия подкрепления.

Напомним, 27 июля Минобороны РФ опубликовало рассказ о младшем сержанте Викторе Овчинникове с позывным Скорпион, которому было посмертно присвоено звание Героя России. Боец отвлек удар вражеского дрона на себя и ценой собственной жизни спас военных с ранениями.

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