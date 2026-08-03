Группировка «Север» уничтожила 23 пункта управления БПЛА ВСУ за сутки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 23 пункта управления БПЛА, 166 беспилотников самолетного типа и 66 тяжелых коптеров, а также квадроциклы, микроавтобусы и роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 23 пункта управления БПЛА, 166 БПЛА самолетного типа, 66 тяжелых боевых дронов типа R-18, три квадроцикла, два микроавтобуса и 10 НРТК (наземных робототехнических комплекса — прим. ТАСС) противника» — сказал офицер.
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