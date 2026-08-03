Группировка «Запад» уничтожила 58 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки сбили управляемую авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожили в числе прочего 58 пунктов управления БПЛА, 52 БПЛА самолетного типа, 4 барражирующих боеприпаса и 101 тяжелый квадрокоптер противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 4 барражирующих боеприпаса и 101 тяжелый квадрокоптер противника», — сказал офицер.
Также, по словам Бигмы, общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожен миномет противника. Вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 27 робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.