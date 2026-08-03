Бойцы группировки «Центр» уничтожили живую силу, БТР и багги ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы противника на добропольском направлении, а операторы БПЛА поразили автомобильную технику, БТР-4 и багги ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевого дежурства операторами разведывательных БПЛА было выявлено скопление пехоты противника, укрывавшееся в лесополосе. Точные координаты цели были незамедлительно переданы командиру танкового подразделения. Экипаж танка Т-72Б3М, находившийся на закрытой огневой позиции, оперативно навелся на цель и произвел серию прицельных выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. В результате слаженных действий скопление живой силы противника было полностью уничтожено», — говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащие подразделения беспилотных систем соединения специального назначения группировки «Центр» выявили автомобильную технику, боевые бронированные машины, БТР-4 и багги противника, задействованные для подвоза живой силы и боеприпасов. Благодаря точности наведения операторов автомобильная техника, ББМ и БТР-4 были уничтожены, а багги, пытавшиеся на скорости уйти из-под удара, настигнуты и поражены прямыми попаданиями.