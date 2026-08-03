Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы группировки «Центр» уничтожили живую силу, БТР и багги ВСУ под Добропольем

Цели поразил экипаж танка Т-72Б3М 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы противника на добропольском направлении, а операторы БПЛА поразили автомобильную технику, БТР-4 и багги ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе боевого дежурства операторами разведывательных БПЛА было выявлено скопление пехоты противника, укрывавшееся в лесополосе. Точные координаты цели были незамедлительно переданы командиру танкового подразделения. Экипаж танка Т-72Б3М, находившийся на закрытой огневой позиции, оперативно навелся на цель и произвел серию прицельных выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. В результате слаженных действий скопление живой силы противника было полностью уничтожено», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие подразделения беспилотных систем соединения специального назначения группировки «Центр» выявили автомобильную технику, боевые бронированные машины, БТР-4 и багги противника, задействованные для подвоза живой силы и боеприпасов. Благодаря точности наведения операторов автомобильная техника, ББМ и БТР-4 были уничтожены, а багги, пытавшиеся на скорости уйти из-под удара, настигнуты и поражены прямыми попаданиями.

Узнать больше по теме
Группировка войск «Центр»: чем занимается и на каком направлении
Группировка войск «Центр» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, задействованных в ходе специальной военной операции. Она объединяет соединения и воинские части различных видов и родов войск, выполняющих задачи на одном из ключевых направлений. В материале — главное по теме.
Читать дальше