ВС РФ «Молнией-2» уничтожили пункты управления БПЛА в Сумской области

Старший оператор расчета «Молнии-2» с позывным Леон отметил, что в среднем за сутки расчет делает 10−12 вылетов. «Поражаем от пехоты до опорных пунктов. За последние две недели было совершено более 90 вылетов, из них поражено 80%. В процессе работы сталкиваемся с перехватчиками дронов, средствами радиоэлектронной борьбы. Приходится записывать маршруты, смотреть, как можно облететь, на какой высоте и с какой стороны», — сказал военнослужащий.