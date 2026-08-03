ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ в Запорожской области

В ходе разведки оператор БПЛА выявил группу пехоты ВСУ, которая попыталась укрыться в одном из блиндажей, оборудованных в лесополосе. «Действуя оперативно и решительно, расчет ударного дрона нанес прицельный удар по обнаруженному укрытию. Точное поражение цели вынудило украинских военнослужащих в панике покинуть разрушенное укрытие и попытаться найти новое убежище. Последовавшими точными ударами все последующие укрытия, где пытались закрепиться украинские военнослужащие, были последовательно уничтожены», — отметили в ведомстве.