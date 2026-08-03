Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские войска пресекли попытку ВСУ осуществить ротацию личного состава на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе выполнения боевых задач на запорожском направлении военнослужащие подразделений беспилотных систем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ продемонстрировали высокую эффективность и профессионализм, сорвав попытку ротации передовых позиций противника в районе населенного пункта Малокатериновка», — говорится в сообщении.

В ходе разведки оператор БПЛА выявил группу пехоты ВСУ, которая попыталась укрыться в одном из блиндажей, оборудованных в лесополосе. «Действуя оперативно и решительно, расчет ударного дрона нанес прицельный удар по обнаруженному укрытию. Точное поражение цели вынудило украинских военнослужащих в панике покинуть разрушенное укрытие и попытаться найти новое убежище. Последовавшими точными ударами все последующие укрытия, где пытались закрепиться украинские военнослужащие, были последовательно уничтожены», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ попытка ВСУ укрепить свои позиции на запорожском направлении была успешно пресечена.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше