ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ в Запорожской области

«В ходе выполнения боевых задач на запорожском направлении военнослужащие подразделений беспилотных систем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ продемонстрировали высокую эффективность и профессионализм, сорвав попытку ротации передовых позиций противника в районе населенного пункта Малокатериновка», — говорится в сообщении.
В ходе разведки оператор БПЛА выявил группу пехоты ВСУ, которая попыталась укрыться в одном из блиндажей, оборудованных в лесополосе. «Действуя оперативно и решительно, расчет ударного дрона нанес прицельный удар по обнаруженному укрытию. Точное поражение цели вынудило украинских военнослужащих в панике покинуть разрушенное укрытие и попытаться найти новое убежище. Последовавшими точными ударами все последующие укрытия, где пытались закрепиться украинские военнослужащие, были последовательно уничтожены», — отметили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ попытка ВСУ укрепить свои позиции на запорожском направлении была успешно пресечена.