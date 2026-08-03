ВСУ потеряли автотранспорт при работе «Южной» группировки в Краматорске

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотных систем Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили два фургона и микроавтобус ВСУ на стоянках в Краматорске ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Очередными целями операторов БПЛА стали два фургона и микроавтобус ВСУ, пораженные на стоянках в Краматорске. В ходе воздушной разведки операторы обнаружили вражеские средства, использовавшиеся для перевозки личного состава и материально-технического обеспечения украинских подразделений. FPV-дроны с ювелирной точностью вышли на цели и уничтожили их», — говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, благодаря успешному продвижению подразделений Южной группировки войск к славянско-краматорской агломерации открываются дополнительные возможности для поражения целей в глубине обороны противника. Это позволяет операторам беспилотных систем эффективно поражать технику и объекты логистики ВСУ на значительном удалении.