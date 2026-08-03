Бойцы «Востока» сорвали контратаку и уничтожили резервы ВСУ на Запорожье

«В ходе разведки в Запорожской области операторы БПЛА обнаружили движение боевых бронированных машин ВСУ. Противник перебрасывал к передовым позициям живую силу для усиления своих подразделений и проведения контратаки. Координаты и маршрут движения техники передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск “Восток”. Операторы ударных БПЛА нанесли удары по технике ВСУ на маршруте движения, уничтожив боевые бронированные машины HMMWV и “Козак”, а также группы живой силы, успевшие спешиться», — говорится в сообщении.