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Бойцы «Востока» сорвали контратаку и уничтожили резервы ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронемашины HMMWV и «Козак» с живой силой ВСУ, сорвав попытку украинской контратаки, а также поразили места размещения резервов противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разведки в Запорожской области операторы БПЛА обнаружили движение боевых бронированных машин ВСУ. Противник перебрасывал к передовым позициям живую силу для усиления своих подразделений и проведения контратаки. Координаты и маршрут движения техники передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск “Восток”. Операторы ударных БПЛА нанесли удары по технике ВСУ на маршруте движения, уничтожив боевые бронированные машины HMMWV и “Козак”, а также группы живой силы, успевшие спешиться», — говорится в сообщении.

Кроме того, операторы разведывательных БПЛА выявили перемещение резервов ВСУ в населенный пункт Зоревка Запорожской области и выявили здания, используемые для размещения живой силы. Координаты целей передали артиллерийским расчетам 29-й общевойсковой армии. Расчеты САУ «Гиацинт-С» нанесли серию ударов, уничтожив места размещения резервов и находившуюся в них живую силу.

В результате боевой работы военнослужащих Восточной группировки попытка контратаки была сорвана, а уничтожение резервов не позволило противнику своевременно усилить оборону на данном участке.

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