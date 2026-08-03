Теракт в Принцевке унес жизнь маленькой девочки: что известно о состоянии пострадавших

Прошлой ночью атаке ВСУ подверглась Удмуртия. В результате удара беспилотного летательного аппарата погибли три человека, еще двое пострадали. В числе раненых есть ребенок. По словам врио губернатора Удмуртии Ольги Абрамовой, в небе над регионом сбили два вражеских БПЛА. К сожалению, не обошлось без жертв. Ольга Абрамова выразила соболезнования родным погибших. Уточняется, что в числе раненых оказалась девочка. Когда состояние ребенка стабилизируется, будет осуществлена перевозка девочки в Ижевск. При атаке также поврежден гражданский автомобиль.