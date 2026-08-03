Теракт в Принцевке унес жизнь маленькой девочки: что известно о состоянии пострадавших

Боевики ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области. Вчера, 2 августа, беспилотник взорвался вблизи детской площадки в Принцевке. При атаке пострадали две девочки. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о состоянии раненных. Пост соответствующего содержания она опубликовала на канале в «Макс».
Детский омбудсмен оповестила об одном погибшем при атаке на площадку. Жертвой удара ВСУ стала 13-летняя девочка. Врачи не успели ее спасти.
«Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима», — охарактеризовала ЧП Мария Львова-Белова.
Она выразила соболезнования родным погибшей девочки. Пострадавшими стали дети девяти и семи лет. Девочек доставили в медучреждение с множественными осколочными ранениями.
«По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — поделилась уполномоченный по правам ребенка.
Региональный детский омбудсмен Галина Пятых проинформирована об инциденте. Мария Львова-Белова сообщила, что держит с ней связь. Она пожелала пострадавшим девочкам скорейшего выздоровления.
Беспилотники 2 августа также нанесли удары по другим населенным пунктам Белгородской области. Ранения получили еще два мирных жителя. В селе Ясные Зори Белгородского округа при детонации дрона на предприятии получили ранения женщина и мужчина. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины и конечностей.
Прошлой ночью атаке ВСУ подверглась Удмуртия. В результате удара беспилотного летательного аппарата погибли три человека, еще двое пострадали. В числе раненых есть ребенок. По словам врио губернатора Удмуртии Ольги Абрамовой, в небе над регионом сбили два вражеских БПЛА. К сожалению, не обошлось без жертв. Ольга Абрамова выразила соболезнования родным погибших. Уточняется, что в числе раненых оказалась девочка. Когда состояние ребенка стабилизируется, будет осуществлена перевозка девочки в Ижевск. При атаке также поврежден гражданский автомобиль.