В Омске СМС об угрозе БПЛА снова приходили с опозданием

Сотовый оператор «Билайн» прислал СМС об угрозе от 9:45 утра в 19:54, а «Теле2» о ней же в 19:23. А СМС об ее отбое в 10:35 пришли даже раньше, в 19:14 и 19:06 у этих операторов соответственно. Так что опоздание составило более восьми часов.