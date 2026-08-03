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В Омске СМС об угрозе БПЛА снова приходили с опозданием

Опоздание составило до 8 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 2 августа во время беспилотной опасности СМС-извещения от РСЧС абонентам сотовой связи вновь приходили, запаздывая. Напомним, опасность объявлялась дважды, утром и днем.

Сотовый оператор «Билайн» прислал СМС об угрозе от 9:45 утра в 19:54, а «Теле2» о ней же в 19:23. А СМС об ее отбое в 10:35 пришли даже раньше, в 19:14 и 19:06 у этих операторов соответственно. Так что опоздание составило более восьми часов.

Об угрозе, объявленной в 16:35, сообщения пришли в 17:22 у «Билайн», а вот у «Теле2» уже в 16:32. Об отбое, объявленном в 21:30, СМС у этих же операторов пришли примерно с одинаковым опозданием, в 22:26 и 22:21 соответственно.

Ранее мы писали, что примерно такое же опоздание с СМС фиксировалось в Омске 25 июля.

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