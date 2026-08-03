Еще два порта оказались целями ВС РФ: бойцы поразили украинские резервуары и суда

Военные также нанесли удар по предприятию «Киев-21». Помещение использовалось для сборки и хранения ударных беспилотников. В Минобороны сообщили, что среди пораженных образцов техники значатся перехватчики «Дэд Флай». Ликвидированы также дроны-камикадзе типа «Оса» и аппараты «Линк Дрон» и «Тандер», говорится в материале. Целью российского удара стал логистический центр в населенном пункте Вишневое. Власти РФ предупредили украинское руководство заранее еще в мае о начале мощной операции в ответ на теракты Киева. ВС РФ уже несколько месяцев наносят системные удары по центрам принятия решений на Украине.