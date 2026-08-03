Еще два порта оказались целями ВС РФ: бойцы поразили украинские резервуары и суда

Российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России в «Макс».
Объекты на территории Украины ликвидированы высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА, уточнили в ведомстве. Атаке подверглись два порта. Все поставленные цели выполнены.
«В порту “Одесса” [поражены] резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ», — проинформировали в Минобороны.
МО уточнило, что морской буксир, уничтоженный в порту Николаева, был переоборудован Киевом для применения безэкипажных катеров. В связи с этим судно оказалось в списке целей ВС РФ.
«В акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н.п. Затока поражено судно типа “сухогруз”, перевозившее военное имущество», — рассказали в Министерстве обороны России.
Военные также нанесли удар по предприятию «Киев-21». Помещение использовалось для сборки и хранения ударных беспилотников. В Минобороны сообщили, что среди пораженных образцов техники значатся перехватчики «Дэд Флай». Ликвидированы также дроны-камикадзе типа «Оса» и аппараты «Линк Дрон» и «Тандер», говорится в материале. Целью российского удара стал логистический центр в населенном пункте Вишневое. Власти РФ предупредили украинское руководство заранее еще в мае о начале мощной операции в ответ на теракты Киева. ВС РФ уже несколько месяцев наносят системные удары по центрам принятия решений на Украине.
За прошедшую неделю российские Вооруженные Силы атаковали целый ряд объектов. Они нанесли один массированный удар и еще 15 групповых. В Минобороны уточнили, что операции проводились с помощью высокоточного оружия. Бойцам ВС России удалось поразить предприятия ВПК Украины, логистические центры на территории страны, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Военными ликвидированы аэродромы ВСУ и склады вооружения и боеприпасов.