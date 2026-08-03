Экс-главком НАТО Ставридис признал наличие проблем с ракетами Patriot у ВСУ

Он прокомментировал статью газеты The Washington Post, которая написала, что у ВСУ наблюдается острый дефицит снарядов для этой зенитной системы. В публикации говорилось, что Patriot является единственным средством ПВО в наличии у Украины, которое якобы может противостоять баллистическим ракетам. Издание также отмечало, что у европейских союзников почти нет ракет ЗРК, которые могут быть поставлены киевскому режиму.