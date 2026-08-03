Украинские формирования испытывают дефицит перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
Он прокомментировал статью газеты The Washington Post, которая написала, что у ВСУ наблюдается острый дефицит снарядов для этой зенитной системы. В публикации говорилось, что Patriot является единственным средством ПВО в наличии у Украины, которое якобы может противостоять баллистическим ракетам. Издание также отмечало, что у европейских союзников почти нет ракет ЗРК, которые могут быть поставлены киевскому режиму.
Ставридис, реагируя на указанный газетный материал, представил свою оценку оснащения ВСУ перехватчиками.
«Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные — такова цена дефицита ракет Patriot…» — подчеркнул адмирал на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, ранее член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что переговоры с Украиной о возможном производстве ракет-перехватчиков для Patriot проходят «очень-очень трудно».
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