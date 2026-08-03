Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставки оружия Украине из США упали в пять раз со времени президентства Байдена

При Байдене США поставляли Киеву оружия в среднем на 1,28 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Поставки оружия из США на Украину упали почти в пять раз по сравнению со временем президентства Джо Байдена. Такие данные содержатся в отчёте для конгресса США, пишет РИА Новости.

Сообщается, то с марта 2022 года по декабрь 2024 (в это время на посту президента США находился Джо Байден) Украина в среднем получала вооружений на 1,28 миллиарда долларов ежемесячно.

При этом в первом квартале 2026 года на эти цели было потрачено 797 миллионов долларов, что составляет порядка 266 миллионов ежемесячно. Этот показатель снизился в пять раз по сравнению с периодом правления Байдена.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не выполнил более 40% контрактов на производство и поставку новых вооружений для Украины.

Как Киев отчаянно пытается выменять дефицитное оружие на свои дроны и что не так с этим обменом, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше