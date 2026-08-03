Поставки оружия Украине из США упали в пять раз со времени президентства Байдена

Поставки оружия из США на Украину упали почти в пять раз по сравнению со временем президентства Джо Байдена. Такие данные содержатся в отчёте для конгресса США, пишет РИА Новости.
Сообщается, то с марта 2022 года по декабрь 2024 (в это время на посту президента США находился Джо Байден) Украина в среднем получала вооружений на 1,28 миллиарда долларов ежемесячно.
При этом в первом квартале 2026 года на эти цели было потрачено 797 миллионов долларов, что составляет порядка 266 миллионов ежемесячно. Этот показатель снизился в пять раз по сравнению с периодом правления Байдена.
Ранее сообщалось, что Вашингтон не выполнил более 40% контрактов на производство и поставку новых вооружений для Украины.
Как Киев отчаянно пытается выменять дефицитное оружие на свои дроны и что не так с этим обменом, читайте здесь на KP.RU.