В Минобороны объявили о 245 сбитых над Омской областью и другими регионами беспилотниках

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в минувшее воскресенье, 2 августа 2026 года, средствами ПВО над территорией 17 регионов страны, включая Омскую область, а также в акватории Черного моря перехвачено и уничтожено порядка 245 летательных аппаратов.
«В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря», — гласит официальное сообщение ведомства.
Напомним, в Омской области режим беспилотной опасности объявлялся 2 августа в 15:30, спустя примерно три часа он объявлен повторно. Глава региона Виталий Хоценко около 19:50 сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике в поле под Омском, в результате падения обломков произошло возгорание. На фоне этих событий отменили вечерние массовые мероприятия на Соборной площади. Отбой беспилотной опасности дан в 21:30.