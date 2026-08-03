В Минобороны объявили о 245 сбитых над Омской областью и другими регионами беспилотниках

Напомним, в Омской области режим беспилотной опасности объявлялся 2 августа в 15:30, спустя примерно три часа он объявлен повторно. Глава региона Виталий Хоценко около 19:50 сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике в поле под Омском, в результате падения обломков произошло возгорание. На фоне этих событий отменили вечерние массовые мероприятия на Соборной площади. Отбой беспилотной опасности дан в 21:30.