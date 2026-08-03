Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского использовали форму российских военнослужащих для проведения диверсий в районе населенного пункта Светлое под Добропольем. Об этом со ссылкой на начальника оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле сообщает ТАСС.
«Противник просто-напросто переодевался в форму подразделений наших и представлялся военнослужащими наших бригад», — рассказал он.
Однако, подчеркнул собеседник агентства, все эти попытки оказались неудачными из-за методов идентификации, которые регулярно обновляются. Е к себе, а потом уничтожали.
В начале СВО жители Славянска в ЛНР рассказывали, что в нескольких районах города были замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями.
Также Минобороны России раскрыло провокацию Киева. Отмечалось, что боевики Зеленского планировали переодеться в российскую форму и снять ролик с расстрелом мирных жителей под Одессой.