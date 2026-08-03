Боевики ВСУ использовали форму РФ для диверсий под Добропольем в ДНР

В начале СВО жители Славянска в ЛНР рассказывали, что в нескольких районах города были замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями.