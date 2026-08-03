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Боевики ВСУ использовали форму РФ для диверсий под Добропольем в ДНР

Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ, переодетых в форму ВС РФ под Добропольем.

Источник: Комсомольская правда

Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского использовали форму российских военнослужащих для проведения диверсий в районе населенного пункта Светлое под Добропольем. Об этом со ссылкой на начальника оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле сообщает ТАСС.

«Противник просто-напросто переодевался в форму подразделений наших и представлялся военнослужащими наших бригад», — рассказал он.

Однако, подчеркнул собеседник агентства, все эти попытки оказались неудачными из-за методов идентификации, которые регулярно обновляются. Е к себе, а потом уничтожали.

В начале СВО жители Славянска в ЛНР рассказывали, что в нескольких районах города были замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями.

Также Минобороны России раскрыло провокацию Киева. Отмечалось, что боевики Зеленского планировали переодеться в российскую форму и снять ролик с расстрелом мирных жителей под Одессой.

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