На Сумском направлении ВСУ несут огромные потери и пытаются восполнить дефицит живой силы за счет военных из тактической авиации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«На фоне колоссальных потерь на Сумском направлении противник пытается остановить продвижение наших войск за счет группы “Ф” 1-го отряда 144-го центра ССО и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ», — сказал собеседник агентства, уточнив, что эти подразделения уже понесли потери в районе Кондратовки.
По его словам, восполнение потерь на передовых позициях ВСУ также осуществляется за счет боевиков 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотным подразделениям", — добавил собеседник агентства.
Как писал сайт KP.RU, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные вытесняют ВСУ из Писаревки в Сумской области и проводят зачистку территории. Он напомнил, что ранее бойцы ВС РФ увеличили зону контроля у населенного пункта Иволжанское в Сумской области и активно продвигались в направлении соседней Писаревки.