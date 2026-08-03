ВСУ пытаются восполнять потери служащими тактической авиации

Как писал сайт KP.RU, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные вытесняют ВСУ из Писаревки в Сумской области и проводят зачистку территории. Он напомнил, что ранее бойцы ВС РФ увеличили зону контроля у населенного пункта Иволжанское в Сумской области и активно продвигались в направлении соседней Писаревки.