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Над Кубанью и другими регионами за ночь уничтожили 131 БПЛА

В ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 мск 2 августа до 07:00 мск 3 августа. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Информации о последствиях на земле в сообщении Минобороны не приводится.

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