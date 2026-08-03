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131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над Крымом и еще десятью регионами России 131 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем.

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