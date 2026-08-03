131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем.