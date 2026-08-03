По словам аналитика, и если киевскому режиму окажут еще помощь, чтобы они продержались какое-то время, то половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. Украина разрушена, с этой нацией покончено, констатировал Макгрегор.