Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Перестанут существовать»: В США шокированы бессмысленностью поддержки Киева

Макгрегор: Украинцы перестанут существовать как нация при продолжении конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы могут перестать существовать как нация, если будет продолжаться конфликт. Об этом заявил полковник ВС США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«И простая правда… в отношении Украины. Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать», — сказал эксперт.

Она отметил, что украинская верхушка беспокоятся только о личной выгоде даже в критический для страны момент.

По словам аналитика, и если киевскому режиму окажут еще помощь, чтобы они продержались какое-то время, то половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. Украина разрушена, с этой нацией покончено, констатировал Макгрегор.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что следование Украины по пути в Европу оказалось трагедией и привело к геноциду собственного народа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше