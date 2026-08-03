«И простая правда… в отношении Украины. Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать», — сказал эксперт.
Она отметил, что украинская верхушка беспокоятся только о личной выгоде даже в критический для страны момент.
По словам аналитика, и если киевскому режиму окажут еще помощь, чтобы они продержались какое-то время, то половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. Украина разрушена, с этой нацией покончено, констатировал Макгрегор.
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что следование Украины по пути в Европу оказалось трагедией и привело к геноциду собственного народа.