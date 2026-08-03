«Натовская форма, тела наемников»: Бойцы ВС РФ рассказали, что находили в освобожденном Любицком в Запорожье

Командир отделения с позывным «Асей» уточнил, что среди обнаруженных трофеев были загранпаспорта, оружие, приборы ночного видения, сухпайки и форма натовского образца. По найденным документам можно было сделать вывод, что среди них также были колумбийцы, добавил офицер.