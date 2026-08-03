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«Натовская форма, тела наемников»: Бойцы ВС РФ рассказали, что находили в освобожденном Любицком в Запорожье

В освобожденном Любицком в Запорожье бойцы РФ нашли тела наемников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы группировки войск «Восток» при освобождении села Любицкое в Запорожской области обнаружили тела иностранных наемников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военнослужащих подразделения.

По словам командир боевой машины с позывным «Юрист», в ходе продвижения по населенному пункту и прилегающим лесополосам ВС РФ обнаружили тела польских наемников и афроамериканцев.

«Были замечены военнослужащие не украинского происхождения, поляки и военнослужащие афро-американского происхождения», — сказал он.

Командир отделения с позывным «Асей» уточнил, что среди обнаруженных трофеев были загранпаспорта, оружие, приборы ночного видения, сухпайки и форма натовского образца. По найденным документам можно было сделать вывод, что среди них также были колумбийцы, добавил офицер.

Как писал сайт KP.RU, на Западе сообщили о резком росте числа граждан Колумбии, становящихся наемниками на стороне ВСУ. По данным издания MWM, колумбийцы теперь составляют почти половину от общего числа иностранных боевиков украинской армии.

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