«Мальчишки зубами выгрызали победу в боях»: полк из жителей РТ стал гвардейским

«Перед нами была поставлена задача взять больницу. Просто так получилось, что мы пошли и заодно еще полгорода взяли. При этом все это без единой потери! Затем мы собрали всех гражданских. Спустили их в подвальные помещения, организовали круговую оборону. Люди аж плакали, радовались и обнимали нас. Говорили, что ждали нас два года и за это время у них столько накопилось. Сказали, что у нас терпения не хватит все выслушать. Все это время они жили в подвальных помещениях. Всего в городе жили около ста человек. Во вверенном мне секторе было 37 человек, плюс из другого сектора мне добавили еще 44 человека», — рассказывал лейтенант из Татарстана.