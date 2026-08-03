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ВС РФ поразили три сухогруза в акватории Черного моря, еще один в порту Николаев

Российская армия продолжила нанесение ударов по портам и сухогрузам, используемым ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения продолжили нанесение ударов по портам и судам, используемым в интересах ВСУ, и поразили три сухогруза в акватории Черного моря, а также один в порту Николаев. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате ударов… поражены: в акватории Черного моря — три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что ВС РФ также ударили в порту Николаева по судну, перевозившему грузы для украинских боевиков.

Как писал сайт KP.RU, 1 августа глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что вывоз продукции временно прекращен из-за ударов ВС РФ по портам Украины, это сказывается на работе украинского бизнеса. Он отметил, что российские удары по портовой инфраструктуре Украины, а также повреждения энергетических, логистических и складских объектов имеют свои последствия.

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